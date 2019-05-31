Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmişti. Avukat İbrahim Karslı, bu duruma etek giyerek tepki gösterdi.

"PROTESTO EDİYORUM, ETEKLE DEĞİL ETİKLE"

CHP'li Avukat Karslı, "Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri, kadını aşağılayanları protesto ediyorum. Etekle değil etikle." notunu düştü. Avukat Karslı, CHP'nin eski Darıca Meclis üyeliği görevini yürütmüştü.

KADIN AVUKAT DA AYNI ETEĞİ GİYMİŞTİ

Hakimle yaşadığı diyalog sonrası Türkiye gündemine oturan kadın avukat da dün aynı eteği giyerek adliyede eşiyle birlikte poz vermişti.

İşte kadın avukatın o paylaşımları;