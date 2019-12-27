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Kadın aza muhtarlık görevini devraldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde görevden uzaklaştırılan merkez mahalle muhtarının yerine seçimlerde en çok oy alan kadın aza göreve getirildi.

27.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:16 Kadın aza muhtarlık görevini devraldı
'ün ilçesinde görevden uzaklaştırılan merkez mahalle muhtarının yerine seçimlerde en çok oy alan kadın aza göreve getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Yenice Merkez Mahalle Muhtarlığına seçilen Zeki Tellioğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Sevim getirildi. Mahalli İdareler Seçimlerinde en çok oy alarak ilk aza seçilen Çanakçı, kaymakamlığa gidip mühürleri teslim alarak göreve başladı. - KARABÜK

Çanakçı, Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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