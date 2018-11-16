16 Kasım 2018, 09:46
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Kadın Basketbol Milli Takımı, Polonya Deplasmanında

Kadın Basketbol Milli Takımı, Polonya Deplasmanında

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

Bydgoszcz kentindeki Artego Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Polonya'nın yanı sıra Belarus ve Estonya'nın yer aldığı B Grubu'nda 4 maçını da kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor. Polonya ise 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında Ankara'da oynan gruptaki ilk maçı Türkiye 73-53 kazanmıştı.

A Milli Takım, gruptaki son maçında 21 Kasım Çarşamba günü Kayseri'de Belarus'u konuk edecek.

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak. Avrupa,Polonya
16 Kasım 2018 Cuma 09:46



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