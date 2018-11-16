Kadın Basketbol Milli Takımı, Polonya Deplasmanında

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Polonya
ile karşılaşacak.
Bydgoszcz kentindeki Artego Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Polonya'nın yanı sıra Belarus
ve Estonya
'nın yer aldığı B Grubu'nda 4 maçını da kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor. Polonya ise 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında Ankara
'da oynan gruptaki ilk maçı Türkiye
73-53 kazanmıştı.
A Milli Takım, gruptaki son maçında 21 Kasım Çarşamba
günü Kayseri
'de Belarus'u konuk edecek. Letonya
ve Sırbistan
'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.
Avrupa,Polonya