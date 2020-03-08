Kadın basketbolcular, öğrenciler için karşı karşıya geldi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, öğrenciler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel maçta karşılaştı.
08.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:20
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, öğrenciler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel maçta karşılaştı.
Edip Buran Spor Salonu'nda "Bir Mimoza da Sen Yetiştir" sloganıyla oynanan maç öncesinde iki takımın oyuncuları, kadın taraftarlara karanfil verdi.
Maç boyunca üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, rakibini 107-79 yendi.
Elde edilen gelir öğrencilere burs olarak verilecek
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle anlamlı bir günde taraftarlara seyir keyfi yüksek maç izlettikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Centilmence bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Adalıoğlu, "Güzel bir maç oldu. Maçtan elde edilen gelir üniversitede okuyan kadınlara burs olarak verilecek. Sosyal sorumluluk taşıyan bu etkinlikte yer aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.
Edip Buran Spor Salonu'nda "Bir Mimoza da Sen Yetiştir" sloganıyla oynanan maç öncesinde iki takımın oyuncuları, kadın taraftarlara karanfil verdi.
Maç boyunca üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, rakibini 107-79 yendi.
Elde edilen gelir öğrencilere burs olarak verilecek
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle anlamlı bir günde taraftarlara seyir keyfi yüksek maç izlettikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Centilmence bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Adalıoğlu, "Güzel bir maç oldu. Maçtan elde edilen gelir üniversitede okuyan kadınlara burs olarak verilecek. Sosyal sorumluluk taşıyan bu etkinlikte yer aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kadın basketbolcular, öğrenciler için karşı karşıya geldi
Etiketler : Mersin Yenişehir, basketbol, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Spor
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Spor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Spor
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Spor
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
Spor
Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı