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Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat ile Galatasaray, yarın derbi maçta karşılaşacak.

28.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:38Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında TRC İnşaat ile , yarın derbi maçta karşılaşacak.
Akatlar ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 16.30'da başlayacak.
Toplam 13 takımın mücadele ettiği ligde Galatasaray, çıktığı 17 maçta 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş TRC İnşaat ise oynadığı 17 müsabakanın 8'ini kazandı, 9'unda mağlup oldu.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 83- 67'lik skorla kazanmıştı.

Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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28.02.2020 10:43:22