Haberler » Spor » Kadın basketbolunda derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak - Spor

Kadın basketbolunda derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında yarın derbide Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında lider Fenerbahçe Öznur Kablo'yla karşılaşacak.

11.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:52Kadın basketbolunda derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında yarın derbide TRC İnşaat, sahasında lider Öznur Kablo'yla karşılaşacak.
BJK Akatlar ve Kültür Salonu'nda oynanacak 14. hafta mücadelesi saat 15.15'te başlayacak.
Ligde ilk yarıyı 12 galibiyet, 1 yenilgiyle zirvede tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, tek mağlubiyetini geçen hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare karşısında aldı.
Beşiktaş TRC İnşaat ise altışar galibiyet ve mağlubiyetle ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde son 3 maçını da galip bitirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında 43 sayı farkla 97-54 kazanmıştı.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:33  Beşiktaş, transfer için 3 aday belirledi! Papiss Cisse, Aboubakar, Rodallega... - Spor
11:33  NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, Michael Jordan'ı geride bıraktı! - Spor
11:30  Guilherme, transfer için menajerinden haber bekliyor (TEKRAR) - Spor
11:28  Oturarak Voleybol Süper Lig'de 1. etap müsabakaları Bolu'da başladı - Spor
11:26  Çaykur Rizespor'da çifte imza - Spor
11:00  Damien Comolli'nin yetkileri elinden alındı - Spor
10:54  Lakers, LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Dallas Mavericks'i 129-114 yendi - Spor
10:42  Hollandalılar, Merih Demiral'ı yere göğe sığdıramadı - Spor
10:09  Ryan Babel'den Galatasaray'a gönderme - Spor
10:08  Brescia, Miha Zajc için kesenin ağzını açtı - Spor
11.01.2020 11:37:04