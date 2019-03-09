Kadın Bestekârların Eserlerini Seslendirdiler

Kaynak: DHA

BALIKESİR'n Burhaniye ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, kadın bestecilerin eserleri seslendirildi.Ali Osman Çakır'ın şefliğini yaptığı Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde dün akşam verdiği konseri, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır ve yaklaşık 250 kişi izledi. 20 kişilik koro, kadın bestecilerin eserlerini seslendirirken, kadın ve erkek üyeler şarkıları solo da okudu. Salonu dolduran izleyiciler, amatör koruyu konser sonunda uzun süre alkışladı.Koro Şefi Ali Osman Çakır'a çiçek veren Burhaniye Belediyesi Başkan Vekili Cemil Bahadır, "Bu seneki etkinliklerimiz daha farklı oldu. Burhaniye'mizin Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği'nin kadın bestecilerimizden derlemiş olduğu konserle vatandaşlarımız güzel bir gece geçirdiler. 8 Mart'ı çok güzel bir şekilde gece ve gündüz etkinlikleriyle de kutladık. Koro şefimiz Ali Osman Çakır ve koroda yer alan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Koro üyelerinden İnayet Çeltikçi de, "Körfez Gönül Dostları Derneği olarak Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle bir konser verdik. Konserimizde tamamıyla Türk kadın bestecilerin eserlerine yer verildi. Solist arkadaşlarımızın çoğu kadındı. Erkek arkadaşlarımız da bize destek oldu. Halkımız da sevgi gösterdi. Teveccüh gösterdi. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.Şef Ali Osman Çakır ise "Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın bestecilerin bestelemiş oldukları eserlerden bir program yaptık. Bunu seyircilerimize dinletmek istedik. Zannediyorum başarılı da olduk. İnşallah, bundan sonra daha güzel çalışmalar sergileyeceğiz. Konserimize katılanlara teşekkür ediyorum" dedi. - Balıkesir