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Kadın boksörler madalya için ringe çıkacak

Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda madalya için ringe çıkacak.

01.10.2019 12:02Kadın boksörler madalya için ringe çıkacak
Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda madalya için ringe çıkacak.
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Rusya'nın ev sahipliğinde 3 Ekim Çarşamba günü başlayacak.
Ulan Ude kentindeki şampiyonada Türkiye'yi, 6 sporcu temsil edecek.
14 Ekim Pazartesi günü sona erecek şampiyonada milli formayı giyecek sporcu ve sıkletleri şöyle:
51 kilo: Buse Naz Çakıroğlu
57 kilo: Satı Burcu
60 kilo: Sema Çalışkan
69 kilo: Busenaz Sürmeneli
75 kilo: Şennur Demir
81 kilo: Elif Güneri

Dünya Şampiyonası, Spor

Kaynak: AA

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