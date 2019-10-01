Kadın boksörler madalya için ringe çıkacak

Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda madalya için ringe çıkacak.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Rusya'nın ev sahipliğinde 3 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Ulan Ude kentindeki şampiyonada Türkiye'yi, 6 sporcu temsil edecek.

14 Ekim Pazartesi günü sona erecek şampiyonada milli formayı giyecek sporcu ve sıkletleri şöyle:

51 kilo: Buse Naz Çakıroğlu

57 kilo: Satı Burcu

60 kilo: Sema Çalışkan

69 kilo: Busenaz Sürmeneli

75 kilo: Şennur Demir

81 kilo: Elif Güneri

Kaynak: AA