Kadın boksörler madalya için ringe çıkacak

Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda madalya için ringe çıkacak. Dünya Şampiyonası
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Rusya'nın ev sahipliğinde 3 Ekim Çarşamba günü başlayacak.
Ulan Ude kentindeki şampiyonada Türkiye'yi, 6 sporcu temsil edecek.
14 Ekim Pazartesi günü sona erecek şampiyonada milli formayı giyecek sporcu ve sıkletleri şöyle:
51 kilo: Buse Naz Çakıroğlu
57 kilo: Satı Burcu
60 kilo: Sema Çalışkan
69 kilo: Busenaz Sürmeneli
75 kilo: Şennur Demir
81 kilo: Elif Güneri
, Spor Kaynak: AA