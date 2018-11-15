Kadın Boksörlerin Hedefi En Az 4 Madalya

15 Kasım 2018 Perşembe 11:25



15 Kasım 2018 Perşembe 11:25

BİLAL KAHYAOĞLU - Kadın Milli Boks Takımı, Hindistan'da katıldığı Dünya Şampiyonası'nda en az 4 madalya hedefliyor.Kadın milli boksörler, Hindistan'da 24 Kasım'a kadar devam edecek Dünya Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlandı.Türkiye'nin 7 sıklette madalya mücadelesi vereceği şampiyonada 48 kiloda Ayşe Çağırır, 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu, 57 kiloda Esra Yıldız, 64 kiloda Sema Çalışkan, 75 kiloda Busenaz Sürmeneli, 81 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şennur Demir ringe çıkacak.Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.Kastamonu'daki kampın aralıklarla yaklaşık 6 ay sürdüğünü belirten Süme, sporculardan umutlu olduğunu dile getirdi.Türkiye'ye iyi sonuçlarla dönmek istediklerini aktaran Süme, şunları kaydetti:"Takımımıza güveniyoruz. Dünya şampiyonu olan sporculardan bir eksiğimiz yok, hatta fazlamız var. Takımda Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş sporcularımız mevcut. Tecrübeli bir kadro. Sporcularımıza, 'Neye inanırsak onu yaşarız.' diyorum. Sporcularımız inanmış durumda. Bu inancımızı müsabakalara taşıyarak güzel sonuçlarla ülkemize dönmeyi düşünüyoruz."Şampiyonanın kendilerine olimpiyat yolunu açacağını ifade eden Süme, burada alacakları derecelerin Avrupa ve dünya şampiyonalarında seribaşı olmalarını da sağlayacağını dile getirdi.Sporcuların hepsinden umutlu olduğunu belirten Süme, "En az 4 sıklette madalya istiyoruz. Hiçbir mazeretin altına sığınmadan elimizden gelen bütün gayreti göstererek terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğimizi ama nasipten de öteye gidemeyeceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.Takım kaptanı Şennur Demir de şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını kaydederek, "İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutup ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız." diye konuştu.Elif Güneri: "Sıra dünya şampiyonluğunda"Milli boksör Elif Güneri, uzun bir kamp dönemi geçirdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:"Bu yıl pek çok turnuva ve şampiyonaya katıldık. Güzel sonuçlar elde ettik. Şimdi önümüzde Dünya Boks Şampiyonası var. İyi odaklanıp ülkemize madalyalar kazandıracağımızı düşünüyorum. Bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Bunu daha önce Avrupa'da yaptım. Sıra dünya şampiyonluğunda. İstiklal Marşı'mızı Avrupa'ya okuttuğum gibi dünyaya da okutmak istiyorum. En büyük hayalim, en büyük hedefim bu."Dünya Şampiyonası'nda ringe çıkacak milli sporculardan Busenaz Çakıroğlu ise takım olarak birbirlerine inandıklarını, Türkiye'ye güzel sonuçlarla dönmek istediklerini kaydetti.