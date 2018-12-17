Kadın Çalışan Oranını Arttırmak İçin Şirketler Ne Yapmalı?

KADEM Ekonomi
ve İş Dünyası Komisyonu Başkanı Arzu Odabaşı, Wise TV
'ye açıklamalardan bulundu.
Kadın çalışan oranını arttırmak için şirketlere önerilerde bulunan Odabaşı, şunları söyledi: "Ben açıkçası teknoloji sektörü çalışanı değilim. Ama dışarıdan bakınca kadınların esnek çalışabileceği bir sektör olarak olarak görüyorum. Fakat yine de şirketlerin, kadınlara çalışma koşullarının daha rahatlatıcı ve eşit haklar sağlayan kararlar almaları önemli. Bir diğer neden de dünya da şu anda bakıldığında çeşitliliğin, şirketlerin karlılığının arttırdığını görüyoruz. Bu demektir ki kadının getirdiği fayda aslında çok yüksek."
Ekonomi
Kaynak: Wise.tv