Kadın Çalışanlara Şiddetle Mücadele İçin Karanfil Dağıtıldı

Tepebaşı
Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çekmek maksadıyla kadın personeline karanfil armağan etti.
Tepebaşı Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla tüm kadın personellere karanfil dağıtıldı. Kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen etkinlikte kadın personelin mücadele günü kutlandı.. Etkinlik kapsamında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası ve Temizlik İşleri şantiyesinin yanı sıra kent merkezinde görevli temizlik personeli kadınlara da çiçek armağan edildi. Çiçeklerin üzerinde Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
'ın, "Sevginin, şiddetle maskelenmediği umut dolu yıllara" mesajına da yer verildi. Aldıkları karanfillerden ötürü memnuniyetlerini belirten Tepebaşı Belediyesi kadın personelleri de yaptığı jestten ötürü Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:29