Kadın cankurtaranın 23 erkekle imtihanı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen cankurtaran yarışmasını Ahmet Mustafa Kurtuluş kazanırken, ilk kez kadın bir cankurtaran erkeklere karşı yarıştı. 21 erkek yarışmacı cankurtaranı geride bırakarak 4'üncü olan kadın cankurtaran Cemre Can, kadın cankurtaranlar için ayrı bir kategori oluşturulmasını istedi.23 erkekle mücadele ettiKemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'in(KETOB) insan hayatına verilen önemi vurgulamak, cankurtaranlık mesleğine dikkat çekmek ve bölgeye bir aktivite daha kazandırmak adına 2012 yılında başlattığı yarışmaya, bu yıl 1'i kadın 24 yarışmacı katıldı. Kemer'in ünlü Ayışığı Parkı'nda düzenlenen yarışmaya katılan Antalya, İstanbul ve Manavgat'ta bulunan Otel, Dalış Kulübü ve Yaz Okulu cankurtaranları, 100 metre yüzme, 50 metre koşu ve 100 metre yüzme ve 50 metre açıktan kazazede kurtarma kategorilerinde kıyasıya yarıştı.Kazazede kadın da bulamadıYarışma sonunda Ahmet Mustafa Kurtuluş birinci, Kağan Peyami Orhan ikinci, Ömer Ali Barsal üçüncü, oldu. Yarışmada ilk 3'e giremeyen tek kadın yarışmacı Cemre Can, birçok erkek yarışmacıyı geride bırakarak hep ilk sıralarda yer aldı. Can, kazazede kurtarma etabında da kazazede rolünü oynayacak hemcinsini bulamadığı için erkek kazazedeyi kurtarmak için mücadele etti.Cinsiyet sitemi6 yıllık cankurtaran olduğunu belirten Cemre Can, "Herkese başarılar diliyorum, ama keşke kadınlar için de ayrı bir etap olabilseydi daha adil olurdu. Çünkü erkeklerin gücüyle kadınların gücü bir değil. Temennim, inşallah ilerleyen yıllarda kadınlar için de bir kategori olur." diye konuştu.İlk 3'e ödül, 4. olan kadın yarışmacıya çiçekYarışmada dereceye giren cankurtaranlara ve sponsor kuruluşlara ödül ve teşekkür belgeleri Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, KETOB Başkanı Şener Gürler tarafından verildi.Yarışmada gösterdiği çabadan ve başarıdan dolayı kadın cankurtaran Cemre Can'a KETOB Başkanı Gürler tarafından bir buket çiçek armağan edildi. - ANTALYA