15 Mart 2019, 10:24
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Kadın Çantasından 1 Kilo Metamfetamin Çıktı

Kadın Çantasından 1 Kilo Metamfetamin Çıktı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince şüphelenilerek, 2 kişinin üzerlerinde arama yapıldı.

VAN'ın  İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince şüphelenilerek, 2 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. İkilinin yanındaki poşetin içinde bulunan kadın çantasından 1 kilo 986 gram metamfetamin çıktı. T.K. ve B.S., gözaltına alındı. 

İl  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu'na bağlı Cevdetpaşa Mahallesi'nde yürüyen T.K. ve B.S.'nin hareketlerinden şüphelendi. Durdurulan 2 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. İkilinin yanındaki poşetin içinde bulunan kadın çantasında, 2 paket halinde, 1 kilo 986 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri, T.K. ve B.S.'yi gözaltına aldı.

- Van Polis, İpekyolu, Van, Güncel
Kaynak: DHA