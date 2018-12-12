Kadın Cezaevi İnşaatından Bakır Çalan 3 Kişi Yakalandı

ELAZIĞ'da inşaatı devam eden kadın açık ceza infaz kurumundan 4 bin TL değerinde bakır kablo çalan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Harput
Jandarma Karakolu ekiplerine, Kuyumcular Sitesi bölgesinde bakır kablolar üzerindeki plastiklerin 3 kişi tarafından alındığı ihbarı yapıldı. Hemen harekete geçen jandarma, şüphelileri gözaltına aldı. Jandarma karakoluna getirilen 3 şüphelinin ifadelerinde, bakır kabloların Sivrice
ilçesinde yapımı süren kadın açık ceza infaz kurumu inşaatından çaldıklarını itiraf ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Elazığ
Elazığ,Jandarma
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:30