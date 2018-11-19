Kadın Çiftçi Akademisi Projesi Döşemealtı'nda Tanıtıldı

Döşemealtı
Belediyesinde, Kadın Çiftçi Akademisi Projesi tanıtıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TOBB Antalya
Kadın Girişimciler Kurulu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi ve Akdeniz Üniversitesi
Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle Kadın Çiftçi Akademisi Projesi hayata geçirilecek.
Projenin tanıtımı için Döşemealtı Belediyesinde toplantı düzenlendi.
Proje ile Döşemealtı ve köylerinde yapılan tarımsal üretimlerin sağlıklı ve pazar getirisi yüksek ürünlere dönüştürülmesi amacıyla kadın çiftçilere bilinçli tarımsal üretim, pazarlama, hijyenik gıda hazırlama gibi eğitimler verileceği kaydedildi.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç
, projenin kadın çiftçiler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.
Antalya,Döşemealtı
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:28