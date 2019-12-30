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Kadın çiftçi, aldığı hibeyle bahçesine kurduğu serada istiridye mantarı üretiyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Meral Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor " projesi kapsamında aldığı hibeyle evinin bahçesinde kurduğu serada istiridye mantarı üretmeye başladı.

30.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:21 Kadın çiftçi, aldığı hibeyle bahçesine kurduğu serada istiridye mantarı üretiyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Meral Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor " projesi kapsamında aldığı hibeyle evinin bahçesinde kurduğu serada istiridye mantarı üretmeye başladı.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Boğaziçi Mahallesinde yaşayan Meral Demir (44), Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteğiyle başlatılan proje kapsamında 30 bin lira hibe almaya hak kazandı.
Eşinin de desteğiyle evinin bahçesindeki 100 metrekarelik alanda mantar üretimi için sera kuran Demir, ücretsiz verilen kompost ile istiridye mantarı üretmeye başladı.
Daha önce de mantar üretimi konusunda deneyimi olduğunu belirten Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldığı hibeyle üretim yaptığını ve aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, bundan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Ortalama iki günde bir 15-20 kilo civarında mantarı hasat ederek kilosunu 15 liradan satışa sunduğunu anlatan Demir, "Çok şükür ekmeğimizi evimizin masraflarını çıkartıyoruz." dedi.

Güncel

Kaynak: AA

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