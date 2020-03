Kadın çiftçiler hem evde hem tarlada mesaide

Marmara Bölgesi'nde tarımsal faaliyetleriyle ön plana çıkan Bilecik ve ilçelerinde kadın çiftçiler, hem evlerinde hem de tarlada çalışkanlıklarıyla takdir topluyor.Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı yaklaşık 7 bin 334 kişinin bulunduğu Bilecik'te bu sayının bin 500'ünü kadınlar oluşturuyor. Kadın çiftçilerin yüzde 70'i bitkisel üretim, yüzde 30'u da hayvansal üretimle geçimini sağlıyor.Bilecik'in İnhisar ilçesinde hayvancılığın yanı sıra geçimini seracılıktan sağlayan Sakarya Havzası'ndaki köylerde yaşayan kadınlar, azimleriyle gençlere örnek olurken, aile bütçesine de katkı sağlıyor.İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine, ilçede seracılık faaliyetleri kapsamında yaz aylarında domates, salatalık ve biber, kış mevsiminde de yeşil soğan, roka, maydanoz, tere ve marul ürünlerinin yetiştirildiğini söyledi.Çevre köylerden mevsimlik işçi olarak ilçeye gelen kadınların kış mevsiminde ağırlıklı olarak seralarda yetişen yeşil soğan sökümünü ve ayıklamasını yaptığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:"Yörenin kadınları seralarda, tarlalarda ve bahçelerde yoğun bir şekilde gayret gösteriyorlar. Hem üretime hem ülkenin ekonomisine katkı sunuyorlar. Kendi emeklerini ortaya koyarak evlerine de bir geçim kaynağı oluşturuyorlar. Kadınlar ülkemizin her köşesinde emeğini ortaya koyuyor. Yapabilecekleri güzel şeyler var. Yeter ki onlar mücadele etsin ve bizler de onlara gayret gösterelim, destek verelim. Güzel işler ortaya koyuyorlar. Şu anda gördüğümüz emekçi kadınları burada. Kadınlarımız, emeğini ortaya koyarak, Dünya Kadınlar Günü'nü hak ediyor. Kadınlarımızın günlerini kutluyorum.""Bizim için her gün Dünya Kadınlar Günü"İlçeye bağlı Akkum köyünde yaşayan 55 yaşındaki mevsimlik işçi Behice Kıran ise iki küçük çocuğuyla ev ekonomisine katkı sağlamak için çalıştığını belirtti.Sabah erken saatte kalkıp, eşinin ve çocuklarının yemeklerini hazırladıktan sonra sera veya tarlaya çalışmaya geldiğini anlatan Kıran, şunları kaydetti:"Zor bir iş yapıyoruz. Arazide ve evde çalışıyoruz. Bizim için her zaman Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar çok güçlü. Yapamayacağımız iş yok. İşin büyüğü küçüğü yok. İstedikten sonra her şeyin üstesinden geliriz ve üstesinden çıkabilecek güçteyiz. O yüzden yeri gelince anne olabiliyoruz yeri gelince eş olabiliyoruz yeri gelince arkadaş olabiliyoruz yeri gelince iş kadını olabiliyoruz. Kadınların olmadığı bir yer düşünmüyorum. Her şey kadında bitiyor."50 yaşındaki Neriman Kayhan da sabah erken saatlerde Söğüt ilçesinden çalışmak için seralara geldiklerini söyledi.Hayatının her döneminde tarlada çalıştığını kaydeden Kayhan, "Burada yeşil soğan soyuyoruz, marul kesiyoruz ve marul dikiyoruz. 12 ay işimiz var. Yaz, kış işimiz var. Akşam eve gittiğimde ev işine başlıyorum. Yemek, çamaşır ve bulaşık derken sabah tekrar erkenden kalkıp yeniden tarlaya geliyorum. Dünya Kadınlar Günü'nü bugüne kadar hiç kutlamadım, hep çalıştım." diye konuştu.60 yaşındaki Meryem Şenlik ise yaz mevsiminde çilek hasadında, kış mevsiminde de marul ve yeşil soğan işlerinde çalıştığını belirterek, kadınların kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

