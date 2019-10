"Kadın çiftçiler tarımsal faaliyetin belkemiği"

TürkTraktör, Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında İstanbul ve çevresindeki illerden kadın çiftçilerle Çatalca 'da bir araya geldi.TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, modern tarıma yönelik aralıksız yatırımlarına devam eden şirket, sürdürülebilir kalkınmada kadın emeğinin önemine dair odağını koruyor.Bu vizyondan hareketle çalışmalarına yön veren şirket, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü bir kez daha ülkenin kadın çiftçileriyle beraber kutladı.İstanbul ve çevresindeki illerden gelen kadın çiftçiler, TürkTraktör'ün yakın zamanda tanıttığı otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli traktörleri de Çatalca'daki özel kutlama etkinliğinde deneyimleme şansı yakaladı.Dünya Kadın Çiftçiler Günü programı kapsamında ağırlanan çiftçi kadınlar, TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz ile birlikte TürkTraktör'ün kadın çalışanları tarafından karşılandı."İleri teknolojiye sahip ürünlerimizle kadın çiftçilerimizi destekliyoruz"TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadın çiftçilerin tarımsal faaliyetlerin bel kemiği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Kadın çiftçilerimizin ülke tarımına ve ekonomisine getirdiği katma değer şüphesiz çok büyük. Dolayısıyla onları bir gün değil her gün hatırlamalı ve özverili çalışmalarını takdir etmeliyiz. Emeğin son derece yoğun olduğu, meşakkatli ancak bir o kadar da saygın bir meslek olan çiftçilikle uğraşan kadınlar, tarım sektörünü tüm güçleriyle sırtlıyor. Biz de TürkTraktör olarak, çiftçi kadınların bu emeklerinin karşılığını azami düzeyde almalarına destek olmak üzere onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğreniyor, bu çerçevede farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızda tarımda modern ve doğru tekniklerin uygulanması, mekanizasyon kullanımı, ürün ekonomisi gibi konulara öncelik veriyoruz.Geçtiğimiz yıllarda bu çerçevede hayata geçirdiğimiz 'Filizlerin Mucizeleri' projemiz ile tarım ve otomotiv alanlarında kadınlarımızı cesaretlendiren önemli adımlar attık. Projenin tarımsal üretim ayağında kooperatifçilik, girişimcilik, toplumsal cinsiyet eşitliği, tarımda mekanizasyon ve iş sağlığı ile güvenliği, iyi tarım uygulamaları gibi ana eğitim konuları başta olmak üzere kadın çiftçilerimizi destekledik."Tarımda modern tekniklere ve mekanizasyona erişim için sundukları teknolojik ürün ve hizmetlerle anında tanışmalarını sağladıklarını vurgulayan Akyüz, ağırladıkları kadın çiftçileri, dijital tarıma uyum hedefiyle imza attıkları öncü çalışmaların en yenisiyle tanıştırdıklarını aktardı.Akyüz, ülkede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetleriyle geliştirdikleri, otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli traktörlerin etkinliğin başrolünde olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu traktörler, tarımda en ileri teknolojiye sahip ürünleri yaygınlaştırma ve tüm çiftçilerimiz için erişilebilir kılma vizyonumuzun son örneği olarak öne çıkıyor. Uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli traktörlerimiz, tarım faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan tohum, ilaç, gübre ve yakıt gibi girdilerin gerektiği kadar kullanılmasına imkan verecek şekilde geliştirildi. Böylece toplam maliyetin düşürülmesini ve verimlilik artışını destekleyen traktörlerimizin, kadın çiftçilerimiz tarafından ilgiyle karşılanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.Bununla da sınırla kalmayıp etkinliğimizi keyifli bir bilgi paylaşımı ve deneyim ortamı şeklinde kurguladık. Çiftçilerimize dijital karar desteği sağlamak için yılın ilk yarısında hizmete sunduğumuz Tarlam Cepte mobil uygulamamız ve 'Hassas Tarım Uygulamaları Sistemleri'ne yönelik çalışmalarımız da etkinliğimizin odak noktalarıydı. TürkTraktör olarak, her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de kadın istihdamını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyor ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü bir kez daha kutluyor ve her zaman yanlarında olacağımızın altını çiziyoruz."