Kadın Çiftçiler Üretimde Daha Başarılı

30 Kasım 2018 Cuma 15:43



30 Kasım 2018 Cuma 15:43

Milas ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan 18 genç çiftçiye, çekilen kurayla 90 büyükbaş hayvan dağıtıldı.Hibe teslim töreninde konuşan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, hibe desteği konusunda pozitif ayrımcılık sağlanan kadın çiftçilerin üretimde erkeklere nazaran daha başarılı olduğunu söyledi.Projenin genç çiftçilerin istihdamına katkı sağlayarak, tarımda üretimi teşvik ettiğini söyleyen Milas Kaymakamı Eren Arslan, 18 çiftçiye 540 bin lira değerinde 90 büyükbaş hayvanla ciddi bir devlet desteği sağlandığını belirtti.AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de, projenin birçok alanda çiftçilere destek sağladığını belirterek, "Gençlerimiz artık bu destekler sayesinde şehre göç etmek yerine, yaşadıkları yerde üretim yapıyor ve ülke ekonomisine katkı sunuyor. Hibelerin tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." dedi.Tam 3 yıldır sürdürülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında, Muğla genelinde17 milyon 500 bin liralık hibe desteği verildiğini kaydeden Muğla Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, Tarım ve Orman Bakanlığının büyükbaş ve küçükbaş hayvan, kanatlı hayvan, seracılık, arıcılık, mantar ve bitkisel üretim gibi pek çok alanda hibe desteği sağlamaya devam ettiğini dile getirdi.Yapılan konuşmaların ardından, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, Milas Tarım Müdürü Eşref Arslan hibelerin dağıtımını yaptı.