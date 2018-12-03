Kadın Çiftçilere Gübreleme Kursu

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:44



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:44

Kaynaşlı ilçesinde çiftçilik yapan 13 kadın çiftçiye gübreleme konusunda kurs verildi.Kaynaşlı Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Darıyeri Mengencik köyünde ortaklaşa düzenlenen kursta, ziraat mühendisi Seray Misir kadınlara gübreleme konusunda bilgiler verdi.Kışlık gübreleme, toprak analizi ve yetiştiricilik konularında bilgiler verilen kurs sonunda, yaşları 18 ile 40 yaş aralığında olan 13 kursiyere sertifika verilecek.