Kadın Çiftçilere Karpuz ve Şeftali Yetiştiriciliği Eğitimi Verildi

Bilecik
'te kadın çiftçilere karpuz ve şeftali yetiştiriciliğine yönelik eğitim verildi.
İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Osmaneli
Selçik ve Oğulpaşa köylerinde kadın çiftçilere verilen eğitimde, sebze dikim mesafesi, gübreleme, sulama, toprak işleme, ilaçlama, budama, hasat teknikleri gibi konularda bilgiler verdi.
Tarımsal üretimin en önemli bileşeni olan kadın çiftçilerin tarıma ve üretime kattıklarının büyük olduğunu ifade eden Yoldaş, şunları kaydetti:
"Kadın çiftçilerimize tarımın her dalında yeni bilgi ve tekniklerin öğretilmesi suretiyle, daha kaliteli ve düşük maliyetle bitkisel ve hayvansal ürün elde edebilirler. Bu ürünleri en iyi şekilde değerlendirerek yaşam seviyelerini yükseltmelerine yardımcı olabilirler. İl genelinde kadın çiftçilerimize yönelik eğitim çalışmalarına önem veriyoruz. Kadın isterse yapar, kadın isterse başarır."
Osmaneli,Bilecik
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:23