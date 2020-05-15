Kadın çiftçilere süt sağım makinesi verildi

Erzurum'un Oltu ilçesi Nüğürcük Mahallesi'nde 12 kadın çiftçiye yapılan törenle süt sağım makinesi verildi.

Kadın çiftçilere süt sağım makinesi verildi
15.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:55
Erzurum'un Oltu ilçesi Nüğürcük Mahallesi'nde 12 kadın çiftçiye yapılan törenle süt sağım makinesi verildi. Süt sağma makinelerine kavuşan çiftçiler, "Artık makine sayesinde ahırda çok az zaman harcayacağız" dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yüzde yüz hibe desteği ile Oltu ilçesine gönderilen 12 süt sağım makinesi çiftçilere dağıtıldı. Daha önceden 40 saatlik kursa giden kadın çiftçiler süt sağma makinesinin yanı sıra sertifikalarına kavuştular.

Nüğürcük Mahallesi'nde düzenlenen törenle süt sağım makinelerine kavuşan çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Oltu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Yağmur Çelik, süt sağım makinesinin teknik özelliklerini uygulamalı olarak çiftçilere anlattı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Temel Aslan, Süt Sağımı ve Hijyen Kursu'nu başarıyla tamamlayan 12 çiftçiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin ve Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'ın hediyesi olarak süt sağım makinesinden dağıttıklarını belirterek, bu imkanları sağlayan devlet yöneticilerine teşekkür etti.

Süt makinelerini dağıtım programına Oltu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve Nüğürcük Mahalle Muhtarı Abubekir Gültekin ve mahalle sakinleri katıldı.

Programda sosyal mesafeye dikkat edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Erzurum, Oltu, Güncel, Haber

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