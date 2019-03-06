Kadın Cinayeti Sanığına Müebbet Hapis Cezası Talebi

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İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Vardal, taraf avukatları, maktul Bahriye Üngeç'in anne ve babası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.Duruşma savcısı, "kasten öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası istediği Vardal'ın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.Bahriye Üngeç'i kasten öldürmediğini ileri süren Vardal, "Bahriye benim hem arkadaşım hem de karımdı. Karımı 10 bin lira için vurmadım, ben bir haftada 10 bin lira harcayan adamım. Eşime 500 bin lira değerinde iki ev satın aldım. Kayınpederime araç aldım. Eşimi kazayla vurdum, para için vurmadım. Vicdanım rahat." dedi.Vardal'ın avukatı Tolga Turgut ise esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak üzere süre talebinde bulundu ve müvekkilinin tahliyesini istedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve esasa ilişkin savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Olayİzmir'in Konak ilçesinde, 2. Kadriye Mahallesi'nde, Murat Vardal, birlikte yaşadığı 32 yaşındaki Bahriye Üngeç'le 23 Eylül 2017'de alacak meselesinden tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Vardal, Üngeç'i silahla vurmuştu. Üngeç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Olaydan sonra kaçan Vardal, daha sonra Menderes ilçesi Ürkmez Mahallesi'nde, saklandığı evde yakalanarak tutuklanmıştı.Vardal hakkında, "kasten öldürme" ile "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.