Kadın cinayeti zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı cezaevine gönderildi.
26.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:05
Diyarbakır 'da kadın cinayeti zanlısı cezaevine gönderildi.
Merkez Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlardaki evde, 22 Mart'ta kız arkadaşı olduğu iddia edilen D.K'yi (35) silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen astsubay Y.Ç'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Merkez Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlardaki evde, 22 Mart'ta kız arkadaşı olduğu iddia edilen D.K'yi (35) silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen astsubay Y.Ç'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Diyarbakır, Kayapınar, 22 Mart, Güncel