Kadın cinayetine kurban giden 363 kadın, 363 çift ayakkabı...Yüzlerce kadın ayakkabısıyla kadına şiddete dikkat çektilerİSTANBUL - Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında duyarlılık oluşturmak amacıyla farklı bir etkinlik gerçekleştiren Avcılar Belediyesi, 2018 yılından bu yana cinayete kurban giden 363 kadın için ilçe meydanına temsilen yüzlerce ayakkabı yerleştirdi. Avcılar Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında duyarlılık oluşturmak amacıyla farklı bir etkinlik düzenledi. İlçe meydanına 2018 yılından bu yana cinayete kurban giden 363 kadını temsilen 363 çift ayakkabı yerleştirilirken ayakkabıların önüne uğradıkları şiddet sonucu hayatlarını kaybeden kadınların isimleri yazıldı. Ayakkabıları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kadına şiddetin kabul edilemez bir durum olduğuna dikkat çeken Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, kadına şiddetle mücadelede erkeklerinde aktif rol üstlenmelerini istedi."Kadına şiddeti özellikle de bir cinsin diğer cinse zulmü asla kabul edilemez"Kadın cinayetine kurban gidenleri rahmetle andığını dile getiren Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Bu bir gelenek, ritüel. 2018 yılında tam 363 kadınımız şiddete maruz kaldı ve öldürüldü. Avcılar'da evimizin kapısına öldürülen kadınlarımızın ayakkabılarını temsili olarak koyduk. Çünkü bugün Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Kadına şiddeti özellikle de bir cinsin diğer cinse zulmü asla kabul edilemez. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı başta erkeklerimizi mücadeleye davet ediyorum. Ebediyete intikal etmiş bütün kadınlarımızı rahmetle anıyorum" dedi."Kadınlarımız, kızlarımız mağdur olmamalı"Kadına karşı şiddete çok üzüldüğünü ifade eden Fatma Kaya , "Çok üzgünüm. Kadınlarımız, kızlarımız mağdur olmamalı. Yolda giderken tecavüze uğramamalı. Rahatsız edilmemeli. Çok üzülüyoruz. Üzüntüden hasta olduk, artık hastayız gerçekten. Her gün bir olay, her gün bir kadın, her gün bir kız, bir çocuk. Bunlar bize yakışmaz. Biz Türk milletine Müslüman deniliyor. Nerede bu Müslümanlar? Neden bunlar oluyor. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı."Burada temsil edilmesi çok acı verici ama biraz da insanların ibret de almasını ön görüyorum"Cinayete kurban giden kadınların temsili ayakkabıları hakkında konuşan Ayşe Savaşer, "Burada da şiddet gören kadınların ve vefat eden kadınlarımızı temsilen ayakkabılar var. Burada temsil edilmesi çok acı verici ama biraz da insanların ibret de almasını ön görüyorum. İnşallah bu cinayetler son olur. Önümüzdeki yıllarda hiçbir şekilde burada ayakkabı olmamasını isteriz. Karşılıklı eşlerin, insanların birbirine hoşgörüyle, saygıyla davrandığı sürece cinayetlerin olmayacağını, her şeyin konuşularak çözülürse sonuca varacağını düşünüyorum. Ölen kadınlarımıza da rahmet diliyorum" diye konuştu.