01.07.2019 17:03
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Kadın cinayetinin 4 zanlısı adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

Fatih'te Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova isimli kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Fatih 'te Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova isimli kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü saat 04.30 sıralarında, Akhmedova'nın Fatih İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evde öldürülmesine ilişkin üçü Afganistan , biri Türk vatandaşı 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.
Ekipler Nader T. (21), İbrahim S. (18), Yunus H. ve zanlılara yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Türk vatandaşı Mücahit B'yi. (31), Bursa 'da gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheliKadın cinayetinin 4 zanlısı adliyeye sevk edildi - İSTANBUL
Kaynak: AA
Tacikistan , Fatih , Güncel

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