Haberler » Dünya » Kadın cinayetleri 2019 raporu: 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü - Haberler

Kadın cinayetleri 2019 raporu: 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019 yılında ise 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

31.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:35 Kadın cinayetleri 2019 raporu: 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019 yılında ise 474 kadın erkekler tarafından ekonomik sıkıntı, boşanmak istemesi ya da barışma isteğini reddetmesi gibi nedenlerle öldürüldü. Cinsel şiddet ve çocuk istismarı ise artarak devam ediyor.

Ayrıca 2019'da kadınların 185'i ateşli silahlarla, 101'i kesici aletle, 29'u boğularak, 6'sı kimyasal ilaç, 27'si darp edilerek, 6'sı yakılarak, 19'unun ise yüksekten atılarak öldürüldüğü belirtildi. 474 kadının 155'inin çocuğu vardı, 7'si hamileydi. Öldürülen kadınların 115 ise şüpheli ölüm olarak kaydedildi.
Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

18:46   Sefirin Kızı 4. Bölüm Fragman - Haberler
18:35   Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye'deki gözlem noktaları boşaltılmayacak - Haberler
18:35   AB'nin Libya'ya gönderdiği yüz milyonlarca euroluk göçmen fonunu milis gruplar aldı iddiası - Haberler
18:35   Kadın cinayetleri 2019 raporu: 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü - Haberler
18:30   Bakan Akar, 2019 faaliyetlerini anlattı - Haberler
16:38   Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı - Haberler
16:32   Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi - Haberler
16:08   Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü! - Haberler
16:05   Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı - Haberler
15:30   Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı - Haberler
31.12.2019 18:55:22