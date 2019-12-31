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Kadın cinayetleri - 2019: Türkiye'de son 10 yılda en fazla kadının öldürüldüğü yıl

Emine Bulut, Fatma Şengül, Rabia Tümkaya 2019'da Türkiye'de öldürülen kadınlardan sadece üçü. Türkiye'de 2019'da 400'den fazla kadın öldürüldü.

31.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:15 Kadın cinayetleri - 2019: Türkiye'de son 10 yılda en fazla kadının öldürüldüğü yıl

Haber: Berza Şimşek

Video - grafik: Mesut Ersöz

Emine, 1981 yılında Yozgat'ta doğdu. Büyürken kardeşlerine hem abla, hem de anne oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra bir yandan üniversite okudu, bir yandan da çalışıp, çocuğuna baktı. Annesinin deyimiyle, kimseye boyun eğmedi.

Fatma eşi ölüp, 3 çocukla baş başa kaldığında henüz 31 yaşındaydı. Çocuklarına bakabilmek için iki işte birden çalıştı. Kanser bile kahkahalarını yok edemedi. Arkadaşlarının ifadesiyle o girmeden odaya kahkahası girerdi.

Rabia evlenip hamile kalınca, okulu bıraktı. Evlendiğinde 17 yaşındaydı. Annesine göre altın kalpliydi, herkese güvenirdi. Eski eşi çocuğu göstermek için eve geleceğini söylediğinde, ona da inandı.

Emine Bulut, Fatma Şengül, Rabia Tümkaya 2019'da 'de öldürülen kadınlardan sadece üçü.

Rabia Tümkaya ve Emine Bulut eski eşleri, Fatma Şengül ise iş arkadaşı tarafından öldürüldü.

Türkiye'de 2019'da öldürülen kadınların sayısı 400'den fazla. Bu, son 10 yıldaki en yüksek rakam.

Son 10 yılda öldürülen kadınların sayısı 3 bine yaklaştı, yüzlerce çocuk annesiz kaldı.


Emine Bulut, Türkiye, Dünya
BBC


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