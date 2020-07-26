Kadın cinayetlerine dikkat çekerek, protesto etmek amacıyla bir grup amatör tiyatro sanatçısı Avcılar'da 'Heykel duruşu' performansı gerçekleştirdi. İlgi çeken performansı gören bir kadın gözyaşlarını tutamazken, 4 yıl önce boşandığı eşinden gördüğü şiddeti anlatarak "Kaburga kemiklerimi kırmıştı" dedi.

Avcılar'da uzun süreden bu yana amatör tiyatro sanat yönetmenliği yapan Cemal Uçarman, son olarak Muğla'da erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin başta olmak üzere kadın cinayetlerine toplumsal duyarlılık oluşturmak için harekete geçti. Uçarman, tiyatro ile ilgilenen bir grup öğrencinin yanı sıra Anadolu insanının bu olaylara tepkisini göstermesi amacıyla üzerlerinde Ardahan'ın yöresel kıyafetlerini giyen iki kadının yer aldığı Damal Dernekler Federasyonu ile işbirliği yaptı. Eşi, babası veya sevgilisi tarafından öldürülen ve masumiyeti simgeleyen 'Melek' olan kadınları canlandıran üzerlerini beyaz boya ile boyayan Hüsne İşbiler, İlayda Yiğit ve Merve Aksu ile elleri kırmızı boya ile boyalı kadınları öldüren erkekleri simgeleyen iki sanatçı, Avcılar'da yarım saat süreyle 'Heykel' gibi hareketsiz durdu. Önlerinde öldürülen bazı kadınların isim ve fotoğrafları bulunan sanatçıların, Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde 'Heykel' gibi hareketsiz duruşu kısa sürede ilgi topladı. Yoldan geçenler durarak heykel gibi hareketsiz duran yüzleri kanlı melekleri canlandıran 3 kadın ile elleri kanlı 2 erkek ve yöresel kıyafetli kadınları inceleyerek cep telefonları ile görüntüledi.

SANATÇILARI GÖRÜNCE GÖRDÜĞÜ EŞ ŞİDDETİNİ HATIRLADI

Sanatçıları uzaktan izlerken gözleri dolan Nalan İlgin, aklına 4 yıl önce boşandığı eşinden ve ayrılmasına rağmen devam eden şiddetin geldiğini söyledi. İlgin, evliliği döneminde gördüğü şiddet nedeniyle kaburga kemiklerinin kırıldığını belirterek,, "Sanatçıları izlerken yaşadığım şiddet aklıma geldi, kendimi tutamadım" dedi.

Sanat Yönetmeni Cemal Uçarman, kadına şiddetin önüne geçmek amacıyla devlet ve toplumun her kesiminde duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini, çok olumlu tepkiler gördüklerini söyledi.