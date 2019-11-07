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Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için hazırlanan video, sosyal medyaya damga vurdu

Son yıllarda artış gösteren kadın cinayetleriyle ilgili yapılan bir sosyal sorumluluk projesinde acımasızca öldürülen kadınların hikayeleri canlandırıldı. Klipte rol alan kadınlara makyajla yapılan yara izleri ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

07.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:15

Nart TV, son yıllarda artış gösteren kadın cinayetlerine dikkat çekmek için bir proje geliştirdi. Projede son yıllarda eşi, arkadaşı ya da tanımadığı kişiler tarafından canice öldürülen kadınların ölüm hikayeleri anlatıldı.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN HİKAYESİNİ ANLATTILAR

"Ölmek istemiyorum" başlığıyla yayınlanan ve sosyal medyaya damga vuran video "Neydi kadın? Kadın anaydı, kadın aşktı, kadın topraktı, kadın eşinin esbabını giyip cepheye çıkandı. Şimdi kadının toplumdaki yerine bakalım ya da yerleşemediği yurduna." sözleriyle başladı. Videoda canice öldürülen Münevver Karabulut, Sinem Yurdanur, Özgecan Aslan, Müberra Kuzdan, Gülay Şimşek, Filiz Karadavut, Dilek Zengin, Emine Bulut ve Şule Çet'in ölüm hikayeleri anlatıldı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada hızla yayılan videoda kadınlara makyajla yapılan yara ve kesikler ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Videoya "Erkekliğimden utandım", "Tüylerim diken diken oldu" ve "Ağlamaktan izleyemedim" gibi yorumlar yapıldı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için hazırlanan video, sosyal medyaya damga vurdu

3. Sayfa, Magazin, Güncel


YORUMLAR (11)
KÜRŞAT: Türkiye''de erkeğin erkeğe fiziksel şiddet, yaralama, silahlı saldırı oranları kadınlardan çok daha fazla. Kadınlar bunları zerre kadar önemsemeyip sesini çıkarmazken sadece kendilerine yapılan şiddete karşı mı tepki gösteriyolar. Kadınların canı üstün, erkekler de kurbanlık mı?
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SOUL EDGE: Şeytan bir melek değildir ve hergün insana mental, psikolojik işkence eder!!!
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BEŞİR: kadının adı yok bu ülkede namus denilen şey ''kadına has'' bir şey sanki, erkekler neden namus cinayetlerine töre cinayetlerine kurban gitmiyor acaba doğuştan muaflar mı? boşanan erkekleri neden öldürmüyor kadınlar ? lanet olsun
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MK: kadına da erkeğede her türlü şiddete hayır diyebildiğimizde bu şiddette bitecek. ama hala sadece kadına şiddete hayır diyen sayısız insan var.
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MERYEMELİF: Çoçuk ergen genç yaşlı iki cinsiyetten bir video olsaydı sadece bayanlar değil video iyi tepki çekmek için iyi
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SPOR SEVER: Erkeğe şiddet hiç yok zaten ülkede. Fiziki şiddet 3 dk olur biter. (Yanlış tabi ki). Mental şiddet her an kişinin başını yer. Siz kendinizi melek falan sanıyorsunuz sanırsam
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HİA: ne olursak olalım yaşam hakkını elimizden alamazsınız uzak durursun işine bakarsın olur biter spor sever
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İKİLEM: Azrail bir melek. Kadına şiddet özgüven eksikliğinden başka bir şey değil. Gururu, onuru, özgüveni olan biri nasıl kendine karşılık veremeyecek , zayıf birine el kaldırır. Hele müslümanım diyen biri. Yaratma gücü olan tek varlık Allah ve doğurma özelliğini(deniz atı vb. hariç) kadın bahşetmiş. Onların veya bunların çocukları veya herhangibirilerinin çocukları nasıl yapar anlamıyorum. Kadın gelişirse herşey güzel olur.
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2 1
BİRSEN: bravo hanımlar size helal olsun en azından bir şey yapılmış bu konuyla ilgili herkes gibi sessiz kalmadığınız için emeği geçen herkese teşekkür ederim
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ALPAGON: çok etkilendim, emeği geçenlere teşekkür ederim. umarım herkese ulaşır bu video. evet kadın insan biz insan oğlu.
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