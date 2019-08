Kadın cinayetlerine karşı radikal öneri: "Can güvenliği olmayan kadın silahlandırılmalı"

Emekli öğretim görevlisi ve yazar Şerafettin Özışık, can güvenliği olmayan kadınların silahlandırılması gerektiğini savundu.



"Gönül Köprüsü", "Evlilik Kursları", "Mahalle Bekçiliği" gibi hayata geçmiş pek çok uygulamanın düşünce mimarı olan emekli öğretim görevlisi ve yazar Şerafettin Özışık'tan kadın cinayetlerini önlemeye yönelik bir çözüm önerisi geldi. Özışık, "Resmi istatistiklerde cinayete kurban giden kadın sayısı ülkemizde 2015'te 303, 2016'da 328, 2017'de 409, 2018 yılında da 440 olmak üzere artarak devam etti. Bunların yüzde 80'i de can güvenliği olmadığına ilişkin devlete başvurduğu halde öldürülmüş durumda. Yazılı ve görsel basın ile sosyal medyadaki tepkiler üzerine ilgili bakanlık yetkilileri ile siyasiler cinayet zanlılarının en ağır ceza ile cezalandırılması gerektiği yönünde görüş açıklamaktan öteye bir şey yapamamış. Önemli olan toplumda infial oluşturan bu tür olayların olmaması yönünde çaba sarf etmek ve çözümler ortaya koyabilmektir" dedi.



"Birçok insan taşıma ruhsatlı silaha sahip"



Toplumda birçok insanın taşıma ruhsatlı silaha sahip olduğunu ifade eden Özışık, "Kaba kuvvetin yaygın, saygı kültürünün olmadığı toplumlarda iletişimin temel kuralı karşı tarafın anladığı dilden konuşmaktır. Kadına şiddet gibi toplumun kangren olmuş sorunları kısa vadede radikal tedbirlerle, uzun vadede de eğitimle çözülebilir" diye konuştu.



"Can güvenliği olmayan kadın silahlandırılmalı"



Özışık şunları kaydetti:



"Daha önce eşinden ya da sevgilisinden ayrılmış ya da ayrılma aşamasında olduğu halde eşi ya da sevgilisi ile ilgili karakola intikal etmiş şikayeti, cumhuriyet savcılıklarına yansıyan can güvenliğinin sağlanmasına yönelik talebi bulunan ve koruma tedbiri aldırmış olan kadınlar için 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'un uygulanmasını gösteren ilgili yönetmeliğe bir madde ilave edilmeli. Harçtan muaf olmak üzere devlet tarafından maddi durumu yerinde olmayanlara da ücretsiz taşıma ruhsatlı silah verilerek eğitilmeleri, kendilerini tehdit eden kişilere de 'tehdit ettiğiniz kadın bundan böyle silahlıdır, canına kast etmeniz durumunda o da nefsi müdafaada bulunacak ve ceza almayacaktır' uyarısı yapıldığında caydırıcı olacaktır. Savunmasız olduğu için kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, taşıma ruhsatlı silah sahibi olsaydı ve bunu da cinayeti işleyen kişi bilseydi o cinayeti işlemeye teşebbüs edebilir miydi?" - SAMSUN

Kaynak: İHA