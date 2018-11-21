Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan, Ecem Balcı Cinayetinde İthamlara Tepki

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:17



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:17

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan, Ecem Balcı cinayetinde ithamlara tepkiİZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 45 yaşındaki Süleyman Kara'nın, 17 yaşındaki Ecem Balcı'yı öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas dava ile ilgisi olmayan bazı ithamlarda bulunulduğunu, gerçeklerin üstünün kapatılmaya çalışıldığını belirtti.Gölcük'te, Ecem Balcı bu yıl 5 Ocak tarihinde ortadan kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak'ta gittiği Kandıra'nın Kaltalkayası mevkisinde kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert'in cesedi 2 gün sonra denizde bulunarak toprağa verildi. Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğü, Ecem Balcı'nın, erkek arkadaşıyla cep telefonundan mesajlaşırken, Süleyman Kara'nın define bulduğundan, çok zengin olduklarından bahsettiği tespit edildi. Polis, Süleyman Kara'nın, Ecem Balcı'nın kaybolmasından sonra tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğunu belirledi. Polisin, cezaevinde ifadesini aldığı Süleyman Kara, Ecem Balcı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alanda yapılan çalışma ile Ecem Balcı'nın cesedi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Süleyman Kara ilk duruşmada yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmedi.Bugün, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen duruşmada tutuklu yargılanan Süleyman Kara, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, delilleri karartmak suçlaması ile tutuksuz yargılanan sanıklardan İ.D.'nin oğlu M.E.D. tanık olarak dinlendi. M.E.D. Ecem Balcı ile yakın arkadaş olduğunu belirterek, Ecem bana annesinin eski eşlerinden biri tarafından 14 yaşında hamile kaldığını ve çocuk aldırdığını söylemişti. Ecem ne zaman kötü bir durumda olsa Süleyman'ı arardı. Ecem kaybolmadan önce bu taciz olayları ile ilgili şikayetçi olacaktı. dedi. Duruşmada, Süleyman Kara'nın tanık olarak mahkemeye çağırılan eşi E.K. ise tanık olmak istemediğini söyledi.Mahkeme heyeti, Sanık Süleyman Kara'nın tutukluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve Ecem'in kuzeni A.A.'nın tanık olarak dinlenmesi için davayı 19 Ocak 2019'a ertelenmesine karar verdi.DURUŞMA SONUNDA TARTIŞMADuruşma sonunda adliye önünde Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı, avukatları Aslıhan Şen ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas yaptığı açıklama esnasında sanık yakınlarının laf atması sonucu sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma polislerin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas yaptığı açıklamada, Biz provokasyonlarla değil, adaletin sağlanmasıyla ilgi mücadele edeceğiz. Bu zamana kadar davalarda gördüğümüz şey zaten türlü bahaneler uydurmaları oldu. Davayla alakası olmayan bazı ithamlarda bulunuyorlar. Bu şekilde de geçeklerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bizim amacımız da gerçekleri ortaya çıkartmak. Bu yüzden ilk ifadesinde öldürdüğünü kabul edip daha sonrasında ise öldürmediğini söylüyor. Bu zamana kadar şüpheli ölümlerden cesaret alıyor. Bu ülkede yasalar var. dedi.