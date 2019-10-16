Haberler » Güncel » Kadın cinayetlerini oturma eylemi ile protesto ettiler

Kadın cinayetlerini oturma eylemi ile protesto ettiler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Grubu tarafından oturma eylemi yapıldı.

16.10.2019 15:39Kadın cinayetlerini oturma eylemi ile protesto ettiler
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Grubu tarafından oturma eylemi yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, kadın cinayetlerini protesto içerikli dövizler taşıyıp slogan attı.
Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Esra, Pınar, Aygül, Emine, küçük Zeynep, küçük Kuzey Efe, yaralanan Zeliha... Şimdi de Işıl. Işıl da 5 gün önce öldürüldü. Daha ömrünün baharında. Katil yine en yakını, yine koca. Körfez, bir kadın cinayetine daha tanık oldu. Işıl için ve tüm kadınlar için kadın cinayetlerini acil önle diyoruz, adalet istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bir süre oturma eylemi yapan kadınlar daha sonra dağıldı.

Balıkesir, Körfez, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:59 Netflix, Elif Shafak'ın "Aşk" adlı kitabının haklarını aldı
15:59 Taksicilerin korkulu rüyası gaspçı yakalandı
15:58 Yol verme cinayeti davasında mütalaa
15:58 Kocaeli'deki cinayet
15:58 Arıcak, modern kütüphaneye kavuştu
15:53 MTDF Başkan Öter: "Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır"
15:52 Aracın çarptığı tilki telef oldu
16.10.2019 16:00:41