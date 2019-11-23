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Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

23.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:54Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te gerçekleştirilen Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Curling Federasyonundan alınan bilgiye göre İsveç'in Helsingborg kentinde gerçekleştirilen şampiyonada final mücadelesine çıkan kadın milli takımı, İtalya'ya 5-2 mağlup oldu. Organizasyonda gümüş madalya kazanan milliler, gelecek sene Avrupa'nın en iyi 10 takımı ile mücadele edecek. Bu başarısı ile Dünya Qualification Şampiyonasına da katılma hakkı elde eden milli takım, Dünya Şampiyonası'na katılma yolunda büyük avantaj elde etti.
Kadın Milli Takımı, aynı zamanda B klasmanından A klasmanına yükseldi.
Organizasyonda bronz madalya mücadelesi veren erkek milli takımı ise, Polonya'ya 10-5 yenilerek dördüncülükte kaldı.

Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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