Haberler » Spor » Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu - Spor

Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

23.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 23:58Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen Curling Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonada final mücadelesine çıkan kadın milli takımı, İtalya'ya 5-2 mağlup oldu. Turnuvada gümüş madalyanın sahibi olan milliler, gelecek sene Avrupa'nın en iyi 10 takımı ile mücadele edecek.

Alınan madalya ile Dünya Qualification Şampiyonası'na da katılma hakkı elde eden milli takım, Dünya Şampiyonası'na katılma yolunda büyük avantaj elde etti. Milliler, aynı zamanda A klasmanına yükseldi.

Organizasyonda bronz madalya mücadelesi veren erkek milli takımı ise Polonya'ya 10-5 yenilerek 4'üncülükte kaldı.



Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:44 Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu
00:40 Piserro Kahramanmaraşspor için "50'nci yılda 46 bin forma satışı" kampanyası
00:26 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından
00:17 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından
00:04 Maçın ardından
21:30 Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak
21:11 Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi
21:08 Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi
19:35 Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
19:11 Lider Barcelona zorlandığı maçta Leganes'i 2-1 yendi
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
24.11.2019 00:54:21