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Kadın Danışma Merkezi, bilgilendirme toplantıları düzenleniyor

Ödemiş Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kadın Danışma Merkezi, "365 gün eşitlik, saygı ve adalet" temasıyla çevre mahallelerde bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

17.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:24Kadın Danışma Merkezi, bilgilendirme toplantıları düzenleniyor

Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'nde psikolojik destek hizmeti sunan Kadın Danışma Merkezi çevre mahallelerdeki bilgilendirme toplantılarının ilkini Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in eşi Selma Eriş ve belediye meclisi üyesi Nazan Dönmez'in de katıldığı toplantıda Sosyolog Duygu Eroğlu, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetle mücadele yolları, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili bilgiler verdi. Gölcüklü kadınlara Kadın Danışma Merkezi'nin faaliyetlerini anlatan broşürler dağıtıldı. Toplantı soru-yanıt bölümüyle son buldu.

Ödemiş Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin bilgilendirme toplantılarını, periyodik olarak farklı mahallelerde düzenlenmeye devam edeceği belirtildi.


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Kaynak: Bültenler

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