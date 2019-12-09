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Kadın dernekleri Bursa'nın lezzetlerini öğreniyor

Nilüfer'deki kadın dernekleri üyeleri, mutfakta hünerlerini konuşturdu.

09.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:25Kadın dernekleri Bursa'nın lezzetlerini öğreniyor
Nilüfer'deki kadın dernekleri üyeleri, mutfakta hünerlerini konuşturdu.

Kadın derneklerinin üyeleri, Nilüfer Belediyesi'nin Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle gerçekleştirdiği programa katılarak sunum teknikleri ve gıda saklama şartları konusunda bilgilendirilecek. 'nın unutulmaya yüz tutmuş yerel lezzetlerinin tariflerini de öğrenecek olan kadınlar, bu lezzetleri yaşatılmasına katkı sunacak. Faaliyetin ilki Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde yer alan mutfakta gerçekleşti. Kadınlar, etkinliğin ilk gününde Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ayşe Doğan'ın tarifiyle su böreği ve Bursa'nın yöresel şerbetli tatlılarından "cennet küngü" yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de kadınları ziyaret ederek, çalışmaları yakından inceledi. Nilüfer'deki kadın derneklerini önemsediklerini belirten Başkan Turgay Erdem, onlara her konuda destek olduklarını söyledi. Dernekler aracılığıyla kadınların üretime katılmasını ve ekonomik anlamda güçlenmelerinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak bu maksatla kadın dernekleriyle iş birliği yaptıklarını dile getirdi. Başkan Erdem, "Yerel ürünlerin tanıtılması için elimizden geleni yapıyoruz. Festivallerde ve düzenlediğimiz faaliyetlerde kadın dernekleriyle iş birliği içinde oluyoruz. Kadın derneklerimiz, bu etkinlikte Bursa'nın unutulmaya yüz tutmuş yerel lezzetlerini öğrenecek ve yaşatacak" şeklinde konuştu. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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