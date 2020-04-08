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Kadın dilencilerin kavgasını polis biber gazıyla ayırabildi

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda çok az insanın olması dilencileri de birbirine düşürdü.

08.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:54
Kadın dilencilerin kavgasını polis biber gazıyla ayırabildi
Antalya 'da korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda çok az insanın olması dilencileri de birbirine düşürdü. Kazançları azalan dilenci kadınlar, sokaklarda insan kalmayınca birbirlerinden para istediler, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp saç saça baş başa kavga ettiler. Polis kavga eden dilencileri biber gazı sıkarak dağıttı. Diğer taraftan daha önce birçok vukuat ile gündeme gelen yaşlı dilenci kadının sanayi sitesinde gündüz vakti aldığı alkol nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

Manavgat ilçesi Antalya Caddesinde dilencilik yapan 3 kadın saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine acımasızca saldıran dilenci kadınlar, sosyal mesafeyi kuralını hiçe sayıp, araya girmeye çalışan trafik polisine rağmen uzun süre kavgaya devam etti. Trafik Polisinin biber gazı sıkmasıyla ayrılan dilenci kadınlar bir süre sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi caddede gezerek dilenmeye devam ettiler.

Diğer taraftan daha önce birçok vukuat ile gündeme gelen yaşlı dilenci kadının sanayi sitesinde gündüz vakti aldığı alkol nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

"Para vermediğim için dövdü"

Kavganın ardından yeniden caddeye dönerek dilenmeye başlayan genç kız, paraları olmadığı için dilencilik yaptıklarını, son günlerde virüsle işlerin tamamen durma noktasına geldiğini söyledi. Eve para götüremediğini belirten dilenci "Açız ve karnımızı doyurabilmek için dileniyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

Dilenci kız, diğer dilenci kadınların kendisinden para istediklerini, para vermediği için de kendisini dövdüklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa
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