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Kadın dilenciye 3 günde 10 bin 26 TL ceza aldı "Yine dileneceğim" dedi

Kadın dilenciye 3 günde 10 bin 26 TL ceza aldı "Yine dileneceğim" dedi 20 yaş altı kadın dilenci yasaktan haberi olmadığını söyleyip yalvardı ertesi gün yine yakalandı Antalya'da bir 20 yaş altı olduğu halde dilenmekte ısrar eden kadın dilenciye 3 günde toplam 10 bin 26 TL ceza uygulandı.

15.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:04
Kadın dilenciye 3 günde 10 bin 26 TL ceza aldı "Yine dileneceğim" dedi
20 yaş altı kadın dilenci yasaktan haberi olmadığını söyleyip yalvardı ertesi gün yine yakalandı
ANTALYA - Antalya 'da bir 20 yaş altı olduğu halde dilenmekte ısrar eden kadın dilenciye 3 günde toplam 10 bin 26 TL ceza uygulandı.
Yakalandığı ilk gün polis ve zabıtaya, sokağa çıkma yasağından haberdar olmadığını belirterek adeta yalvaran ve bir daha çıkmayacağını söyleyen dilenci yine söz verdi.
Manavgat Belediyesi zabıtası ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ın ana caddelerindeki dilenci kontrollerini Korona virüs tedbirlerinin ardından sıklaştırdı. Sokakta dilenirken yakalananlar gerekli cezai işlemlerinin ardından uyarılarak evlerine gönderiliyor. 2 gün önce Antalya Caddesinde dilenirken yakalanan ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği de belirlenen Funda D. isimli dilenciye zabıta tarafından kabahatlar kanunu kapsamında 192 TL ceza yazılırken polis tarafından da 'koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle ' 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Polislere ve zabıtalara yasaktan haberi olmadığını belirten ve bir daha çıkmayacağını söyleyerek adeta yalvaran Funda Demir, 1 gün sonra yeniden aynı yerde dilenirken yakalandı ve aynı cezalar uygulandı.
Polisten kaçtı, saklandığı yerde yakalandı
Funda D., dün yine Antalya Caddesinde dilenirken görüldü. Polisleri görünce kaçan ve saklanan kadın dilenci, polis ekiplerince bir binanın girişindeki merdivenlerde saklanırken yakalandı. Zabıta karakoluna götürülen Demir'e zabıta ve polis tarafından ceza yazılırken, sokağa çıkmaması ve dilenmemesi için nasihatlerde bulunuldu. kadın dilenciye 3 gün içerisinde dilencilik ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından toplam 10 bin 26 TL para cezası uygulandığı bildirildi.
Yine dileneceğim
Yazılan cezaları ödemesinin mümkün olmadığını belirten Funda D., babasının cezaevinde olduğunu, annesinin ise başka bir şehirde yaşadığını belirterek "Ben burada Sanayi Camiinin arkasında boş arazide kalıyorum. Bakmakla yükümlü olduğum bir yeğenim var. Dilenmekten başka çarem yok" dedi. Kadın dilenciye 3 günde 10 bin 26 TL ceza aldı ’Yine dileneceğim’ dedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa
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