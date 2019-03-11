Kadın Dizisi 53. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı!

Sarp'ın düşmanları hem Bahar'ı hem de Pırıl'ı bulur. Bu sırada Sarp araba kazası geçirir. İşte, Kadın dizisinin 53. bölümü hakkındaki ipuçları...

KADIN DİZİSİNİN 52. BÖLÜM ÖZETİ

Pırıl'ı almaya gelen Suat, artık Sarp'ın kızını üzmesine izin vermek istememektedir. Bahar ise Pırıl'dan onu da götürmesini ister. Çünkü artık Tarlabaşı'na gidip her şeyi polise anlatmakta kararlıdır. Ama Pırıl, Bahar'ın bu isteğini yerine getirecek midir? Arif'in kahvesinde bulunan gizemli silah ile Arif tutuklanır ve büyük bir şok içinde ne yapacağını bilemez. Hiçbir suçu olmayan Arif bu olaydan nasıl kurtulacaktır?