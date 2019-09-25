Kadın dizisi ne zaman başlıyor? Kadın 65. bölüm yeni sezon fragmanı yayımlandı!

Kadın dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak araştırılırken fenomen dizinin 65. bölüm yeni sezon fragmanı yayımlandı. Kadın ekrana gelen 64. son bölümünün ardından kaza geçiren Hatice, Arif, Sarp ve Bahar'a ne olduğu merak konusu oldu. Kadın yeni bölüm ne zaman?

KADIN SON BÖLÜM İZLE...

KADIN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV ekranlarının sevilen dizisi Kadın'dan 65. bölüm fragmanı geldi. Özge Özpirinçci'nin başrolde olduğu ve iki çocuğu ile yaşam mücadelesi veren bir anneyi konu alan Kadın dizisi 1 Ekim Salı günü FOX TV'de izleyenlerle olacak.

65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Nisan ile Doruk'un bir köşede el ele tutuşurken görüntüleri ekrana yansıyor. Bahar ise hastayken Doruk'un 'Anneler ölmez, bayılır.'' sözlerini hatırlatarak izleyenleri kaza gününe götürüyor. Doruk ise ablasının omuzlarında, annesinin onları bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğini tekrarlar.

Enver gözleri yaşlı bir halde Arif'e, kendinden ne sakladıklarını sorar. Arif, cevapsız kalarak gözyaşlarını tutamaz. Enver'in aklına ise Bahar'a bir şey olduğu geldi.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Emre, Arda'yı alarak Ceyda'ya getirir. Ceyda unutulmaz anlardan birini yaşar ve Emre'ye teşekkür eder. Ancak Emre, Arda'yı getirebilmek için Ceyda'nın annesine büyük sözler vermiştir.

Öte yandan Bahar, gördüklerine daha fazla dayanamaz ve Sarp'ın gelmesiyle birlikte ona hesap sorar. Sarp sonuna kadar olanların Şirin'in oyunu olduğunu söylese de Bahar inanmaz. Bahar'ın kendisine değil de Şirin'e inanması Sarp'ı derinden yaralar. Tartışmaları sürerken Enver araya girer ancak Sarp'ın son anda, '' Kahveciyle beraber olmak için böyle yapıyorsun değil mi?'' demesi Bahar'ı çileden çıkarır ve ''Senden nefret ediyorum'' der. Eve giren Sarp, Şirin ile karşılaşır. Emre'nin de olduğu odada Şirin soğuk terler döker. Sarp tam ona karşı hamle yapacakken Şirin kaçmaya başlar ve sünnetçinin üzerine düşerek sünnetçinin kolunu kırar. Böylelikle Şirin'in yaptıkları arada unutulur.

SARP, ARİF'E TEŞEKKÜR EDER

Sünnet töreni bir şekilde son bulur. Herkes evlerine dağılır. Emre de Arda ile birlikte Ceyda'ya geçer. Emre, Arda'nın tekrar gelebileceğini ancak ayrı bir evde kalabileceklerini söyler. Ceyda, Arda uğruna söylenen her şeyi kabul eder. Bunların yanı sıra Sarp, Arif'e yardımlarından ötürü teşekkür etmeye çalışırken Arif, Sarp'a Şirin üzerinden yüklenir. Aralarında kavga çıkan ikiliyi ayırmaya Bahar ile Ceyda gelir. Bahar, artık ikisiyle de ilgilenmediğini belirtir.

EMRE KAPILARINI ŞİRİN'E AÇAR

Enver ise Şirin'in kötülüklerine daha fazla katlanamadığını açıklar Hatice'ye. Hastalık olmadığını ve artık bu evde kalmasını istemediğini söylese de Hatice, Şirin'in gitmesini istemez. Bu sırada Şirin, konuşulanları duyarak odaya girer. Anne ve babasına bağırıp çağırdıktan sonra evden ayrılır. Şirin'in kalacak yeri yoktur. Bu nedenle Suat'ı arar ancak Suat, Pırıl'a söz vermiştir ve Şirin'i kabul etmez. Şirin Sarp'a ve sonrasında Bahar'a gider ancak Bahar kabul etmez, sonunda Emre'de kalmaya başlar. Arda'yı götürmek için Emre ile birlikte yola çıktıkları sırada Bahar, Pırıl'daki fotoğrafları Emre'ye gönderir. Şirin'in gerçek yüzü ortaya çıkmıştır.

Son dönemde halsiz tavırlarıyla herkesi telaşlandıran Bahar ise Şirin'in, Emre'ye söyledikleri yüzünden kötülemiştir. Ceyda yanından bir an bile ayrılmaz. Kötü olduğunu duyan Hatice, Bahar'ı hastaneye götürmeye gelir. Tam yola çıktıkları sırada Bahar Arif, Sarp ve çocukların gözü önünde yere yığılır. Herkes bir telaş içinde Bahar'a koşar. Arif'in aracıyla hastane yolunda kaza geçirirler. Bahar'a ve diğerlerine ne olduğu ise bilinmez.