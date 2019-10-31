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Kadın dizisinde pembe sütyen sahnesi sosyal medyanın diline düştü

Fox TV'nin heyecanla izlenen dizisi Kadın, sütyen sahnesi ile sosyal medyanın diline düştü. Kazada ölen Sarp'ın evinden çıkan pembe sütyen izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

31.10.2019 09:57

Özge Özpirinçci'nin başrolünü başarıyla canlandırdığı Kadın dizisi, bu kez bambaşka konuyla gündeme geldi. Dramın iliklere kadar etkili bir şekilde işlendiği sevilen dizide, geçtiğimiz bölüm senaryo gereği ölerek ayrılan Sarp karakterinin evinde çıkan pembe sütyen, ekran başındakileri şoke etti.

KRİZ ÇIKARDI

Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk ve Hatice karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar diziye veda eden 2 isim oldu. İzleyenler, dizinin nasıl ilerleyeceğini merak ederken 69'uncu bölümde Bahar ve çocukları Sarp'ın yokluğuna alışmaya başlarken Şirin'in Sarp'ın yatak odasında bulduğu sütyen kriz çıkardı. Evi yanan ve tüm eşyaları kül olan Enver üzerine kıyafet bulmak için Şirin ile birlikte Sarp'ın evine gitti.

EN ÇOK KONUŞULAN SAHNE OLDU

Babası duştayken boş durmayan Şirin, Sarp'ın yatak odasına gitti ve etrafı karıştırırken yatağın içinden pembe bir sütyen buldu. Sütyeni göstermek için babasının yanına giden Şirin'i o halde gören Bahar ise şok oldu ve Sarp'ın kendisini bir kadınla aldattığını sandı. Olay üzerine morali iyice bozulan Bahar, evine gitti. Babasından fena şekilde azar yiyen Şirin ise duruma sinirlendi. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Sütyenin aslında Sarp ile bir alakası olmadığı Arif'in babasının evi günlük kiraladığı ortaya çıktı. Pembe sütyen ise Kadın son bölümde en çok konuşulan sahne oldu.

Kadın dizisinde pembe sütyen sahnesi sosyal medyanın diline düştü

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Kadın Dizisi, Magazin


YORUMLAR (8)
SMZ:REYTİNG ALSIN GERİSİ BOŞ. . . . . . . . . . . . BİR SÜTYEN MAGAZİNDE HABER OLUYORSA GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN. . . . . . . . . . . . .
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Heyecenla falan izlemiyorum hatta hiç izlemedim
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KÜL KEDİSİ:kül kedisi gibi deneye deneye sahibini bulsalar reyting tavan yapardı
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DEMİR:adresini verde ilk sizin aileden baslasınlar
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ABUZER HOCA:Şahanın, Recep İvedik-6 filmini sinemda para verip izlemeyin, adam sayemizde trilyoner, , daha da zengin etmeyelim.
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NECİP:tövbe tövbe
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MEHMET ÇALIK TOZBEY:Başlarda güzel hikayesiyle ailecek izliyorduk, gittikçe konu kısırlığı çekmeye başladı, Dizi diz olmaktan çıktı abuk sapık hale geldi, ne yaptıklarını yapımcısı senaristi de bilmiyor, Yakında elveda diyecek gibi ekranlara. . . ÇOK SIKTI ÇOK
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GENÇ:Şirinin kıvrımları hoş bence.
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