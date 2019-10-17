Kadın dizisinden ayrılan Caner Cindoruk yeni sezonda Zemheri dizisinde rol alacak

FOX ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kadın'da yeni sezonda peş peşe ayrılıklar yaşanmaya başladı. Dizide 3 sezon boyunca Sarp karakterine hayat veren oyuncu Caner Cindoruk diziye veda etti, vedasını sosyal medyada paylaştı.

PEŞ PEŞE DİZİYE VEDA ETTİLER

Dizinin Hatice'si Bennu Yıldırımlar'dan sonra diziye veda eden ve seyircisi isyan ettiren ayrılık Caner Cindoruk yani Sarp Çeşmeli'den geldi. 3 sezon boyunca Sarp karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Caner Cindoruk 67. bölümde ölerek diziye veda etti.

"BİR KARAKTERE RUH VERİRSİN SONRA HİKAYEN BİTER"

Diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Caner Cindoruk "Bir karakterle tanışırsın, ona ruh verirsin, bir süre onunla yaşarsın, sonra bir gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bir yerde duracak hep. Bu karakterin oluşmasında, icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler" dedi.

SHOW TV'YE TRANSFER OLUYOR

Diziden ani bir kararla ayrılan Caner Cindoruk, gelecek sezon Show TV'de yayınlanması planlanan Ay Yapı imzalı Zemheri dizisinde rol alacak. Yönetmenliğini Hiral Saral'ın üstlendiği dizide Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Hazal Filiz Küçükköse, Eylül Kandemir ve Hasan Taşkıran rol alacak. Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı dizinin çekimleri ay sonu başlayacak.