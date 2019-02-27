Kadın Dizisinin 52. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Sarp'ın itirafları ve Bahar'ın ikilemleri arasında izlediğimiz Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'da 51. bölüm yine heyecan doluydu. Kadın Dizisinin 52. bölüm fragmanı ise yayında. İşte, Kadın dizisinin 52. bölüm fragmanı...

KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeliz'in öldüğünü Emre'den öğrenen Bahar ne yapacağını ve nasıl davranacağını bilemez. Çaresizlik içinde bütün bu olayların tek suçlusunun Sarp olduğunu düşünür. Masum bir insanın ve en yakın arkadaşlarından birinin öldüğü gerçeğiyle yüzleşen Bahar, eli kolu bağlı daha fazla beklemek istemez ve Arif'i arayıp onu almasını ister.

SARP İTİRAF EDER

Bahar'ı almaya gelen Arif ise Bahar'ı ne kadar özlediğinin bir kez daha farkına varır. Yeliz'in yanına gitmek isteyen Bahar, Arif ile beraber yola çıkar. Arif ile Bahar'ın baş başa gitmesinden rahatsız olan Sarp ne yapacağını bilemez. Onların sevgili olma düşüncesini aklına bile getirmek istemeyen Sarp'ın yüzüne Pırıl tarafından tüm gerçekler vurulacaktır. Annesinin yanına giden Şirin'i ise bir sürpriz beklemektedir. Oltasına yeni bir isim alacağı için de oldukça heyecanlıdır. Artık Sarp'ın yanında olmak istemediğinden emin olan Bahar ise evden nasıl kaçacağını düşünmeye başlar. Sarp'ı polise şikayet etmeyi düşünecek kadar da ondan nefret etmektedir. Çünkü Sarp en yakın arkadaşının ölümüne sebep olmuştur.