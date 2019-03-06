Kadın Dizisinin 53. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Son günlerde Polis ekiplerince kahvehaneye yapılan baskın sonucunda silah olduğu tespit edilmesi üzerine Arif tutuklandı. Kadın son bölümde; Pırıl ve çocukları almaya gelen Suat ve onun bu kararına şiddetle karşı çıkan Sarp arasında kızılca kıyamet koptu. İşte, Kadın dizisi 53. bölüm fragmanı ipuçları...

KADIN DİZİSİNİN 52. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Pırıl'ı almaya gelen Suat, artık Sarp'ın kızını üzmesine izin vermek istememektedir. Bahar ise Pırıl'dan onu da götürmesini ister. Çünkü artık Tarlabaşı'na gidip her şeyi polise anlatmakta kararlıdır. Ama Pırıl, Bahar'ın bu isteğini yerine getirecek midir? Arif'in kahvesinde bulunan gizemli silah ile Arif tutuklanır ve büyük bir şok içinde ne yapacağını bilemez. Hiçbir suçu olmayan Arif bu olaydan kurtulmaya çalışır.