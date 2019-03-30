Kadın Dizisinin Başrolü Hukuk Öğrencisi Olacakken Oyuncu Oldu!

Bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçerek hakkındaki bilinmeyenleri açıklayan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, Hukuk Fakültesi'ni kazanmasına rağmen ailesinin ısrarıyla Yönetim Bilimleri Bölümü'nde eğitim gördüğünü söyledi.

OYUNCULUK GEÇİCİ HEVES DEĞİLDİ

Özge Özpirinçci, bir dergiye verdiği ropörtajda, kendisi hakkında merak edilenleri açıkladı. Şu sıralar ''Kadın'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Özpirinçci, lisans eğitimi için Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü'nü kazandığını ancak babasının ısrarıyla Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü'nde eğitim hayatına devam ettiğini ifade etti. Başarılı oyuncu, "Mezun olduğumda diplomamı babama uzatıp 'Bu senin istediğindi, şimdi sıra bende' dedim. O da baktı ki oyunculuk benim için geçici bir heves değil, var gücüyle destekledi beni" dedi. ''Aşk Yeniden" ve "Kadın" dizilerindeki performansıyla Altın Kelebek ödülüne layık görülen Özge Özpirinçci, canlandırdığı karakterleri "Her biri güçlü ama ayrı dünyaların insanı" şeklinde tanımladı.

SOSYAL MEDYA DEŞARJ ARACI

Aktif sosyal medya kullanıcısı Özpirinçci, Instagram'ı deşarj olmak için kullandığını belirterek, "Ama öyle bir yere evrildi ki, bütün fotoğraflar mükemmel, bütün pozlar şahane, her kıyafetin bir duruşu, bir anlamı, bir alt metni var. Çok yorucu, çok sıkıcı, çok kısıtlayıcı. Öyle yaşayamam ben ama öyle yaşayanları da yargılamıyorum asla. Tercih meselesi bu." şeklinde konuştu.

KÖTÜLER ASLA PES ETMEZ

Zorluklar karşısında asla pes etmediğini söyleyen genç oyuncu, "Klasik Marvel karakterlerinin söylediği hep budur ya. Kötüler asla pes etmez. Biz de pes etmeyelim." Dünyada yeterince iyilik olmadığından bahsederek, "Önceden duygularımı ifade edemezdim. Artık insanlara doğruyu söyleyebiliyorum" diyerek, "Kızdım kendime ama her şeyi olduğu gibi anlatmayı öğrendim. Çünkü tek isteğim doğru yaşamak." ifadelerine yer verdi.