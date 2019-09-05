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Kadın dizisinin oyuncusu Feyyaz Duman, dün akşam evlendi

Kadın dizisinin başrol oyuncularından Feyyaz Duman, dün akşam bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Zozan Şimşek ile evlendi. Dizinin oyuncuları Duman'ı bu mutlu günde yalnız bırakmadı.

05.09.2019 08:34

FOX Tv'de ekrana gelen Kadın dizisindeki Arif karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu Feyyaz Duman, dün akşam muhteşem bir düğünle Zozan Şimşek'le evlendi.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çiftin düğün töreninde dizi oyuncularından Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu ve Sahra Şaş çifti yalnız bırakmadı. Kadın dizisinin başrol oyuncusu özge Özpirinçci'nin rol arkadaşının düğününe neden katılmadığı ise merak konusu oldu.

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin'de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamladıktan sonra New York'ta oyunculuk eğitimi almıştır. New York'ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali'ne iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.

2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Feyyaz Duman şimdilerde Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ece Özdikici, Ali Semi Sefil, Kübra Süzgün gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisinde Arif karakterini canlandırmaktadır.

Kadın dizisinin oyuncusu Feyyaz Duman, dün akşam evlendi

Bennu Yıldırımlar, Caner Cindoruk, Fox Tv, Magazin

YORUMLAR (7)
ADINIZI YAZIN: mutlluluklar dilerim
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5 0
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COSMOS: tezgahtar yaşar beni güldürdü
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PAŞALI: Yerli yolcu uçağı, savaş uçağı, araba yapacağız derken geldiğimiz son durum kendi sigaramızı kendimiz sarar olduk.
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KİTAP: Yapılmışları yapmak iş değil yapılmayanı yapıp dünyaya satmak önemli. Hala taklitçi zihniyetle adam kandırıyorlar. Biz uçak yapacaz derken adamlar uçan taksileri yaptılar bile.
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LATİF KAYAR: NE YAPALIM, KART FİLAN MI TAKSAK
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TEZGAHTAR YAŞAR: boşanmak için ilk adımı atmışlar 1 yıl geçmez ayrılırlar bunlar aşk dediği karaköy hamam sokağında 80 tl :)
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DEVECİ: dizide mutlu olamadın inş gerçekte mutlu olursun
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