Kadın dizisinin oyuncusu Feyyaz Duman, dün akşam evlendi

FOX Tv'de ekrana gelen Kadın dizisindeki Arif karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu Feyyaz Duman, dün akşam muhteşem bir düğünle Zozan Şimşek'le evlendi.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çiftin düğün töreninde dizi oyuncularından Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu ve Sahra Şaş çifti yalnız bırakmadı. Kadın dizisinin başrol oyuncusu özge Özpirinçci'nin rol arkadaşının düğününe neden katılmadığı ise merak konusu oldu.

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin'de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamladıktan sonra New York'ta oyunculuk eğitimi almıştır. New York'ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali'ne iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.

2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Feyyaz Duman şimdilerde Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ece Özdikici, Ali Semi Sefil, Kübra Süzgün gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisinde Arif karakterini canlandırmaktadır.