Kadın Doğum Ünitesindeki 9 Hemşire Aynı Anda Bebek Bekliyor

Kaynak: AA

ABD'nin Maine eyaletinde bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çalışan 9 hemşirenin yakın tarihlerde bebek sahibi olacağı bildirildi.CNN'de yer alan habere göre, Portland kentindeki Maine Tıp Merkezi, sosyal medya hesabından kadın doğum ünitesinde görevli bebek bekleyen 9 hemşireyi kutlayarak hemşirelerin nisan ile temmuz ayları arasında peş peşe doğum yapacağı bilgisini paylaştı.Bu paylaşımın ardından bazı anne adaylarından gelen endişe dolu mesajlara yanıt veren hastane yönetimi, "Sakın endişe etmeyin. Bir planımız var." ifadesini kullandı.Bebek bekleyen hemşirelerden Amanda Spear, işe gelip hamile meslektaşlarıyla birlikte çalışmanın ve benzer deneyimler hakkında konuşmanın keyifli olduğunu belirtti.