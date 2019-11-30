Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı

Ukrayna'da bir kadın doğum uzmanı, muayenehanesine koyduğu gizli kamera ile hastalarının çıplak görüntülerini çekti ve cinsel içerikli sitelere sattı. Bir hastasının durumu fark etmesi üzerine doktorun lisansı iptal edildi.

Ukranya'nın Odessa şehrinde kadın doğum uzmanı Dr Vyacheslav Tripolko, odasına gizli kamera koydu. Tedavi ettiği kadın hastaların çıplak videolarını cinsel içerikli sitelere sattı. Bir kadın, kendi videosunu cinsel içerikli bir sitede görmesi üzerine doktor hakkında şikayetçi oldu. Olayın duyulmasından sonra onlarca kadın siteyi kontrol etti ve kendilerine ait videoların da siteye yüklendiğini gördü.

DOKTORLUK LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Hakkında soruşturma açılan doktor tutuklanmadı ama doktorluk lisansı iptal edildi. Doktor hakkındaki suçlamaları redderken, çalıştığı hastanenin başhekimi, iddiaları ilk duyduğunda şaka olduğunu sandığını ama gerçek olduğunu öğrenince şok yaşadığını söyledi.