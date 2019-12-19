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Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dehşeti yaşadı! Olay anı kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da önünde seyir halinde olan ve ani fren yapan araca korna çalan kadın doktor, yol ortasında feci şekilde dövüldü. Kamera görüntüleriyle tespit edilen sürücü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

19.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:59

Eyüpsultan'da kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dövüldü. Doktorun dehşeti yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Eyüpsultan'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Ş.A. isimli kadın doktor, önünde seyir halinde olan ve ani fren yapan araca korna çaldı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü kadın doktora saldırdı. Kadın doktoru döven saldırgan sürücü çevredekilerin müdahalesi üzerine aracına binerek olay yerinden kaçtı.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler saldırgan sürücünün kimliğini tespit etti. H.H.B. isimli saldırgan sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

'KASTEN YARALAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi. Doktor Ş.A. ise saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Sürücü H.H.B. çıkarıldığı adli makamlarca 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, kadın sürücünün dehşeti yaşadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dehşeti yaşadı! Olay anı kamerada

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (20)
AKLINI KULLANAMAYAN ADAM: kadın da neden araçtan çıkar ki gerek yok boyle luzumsuz kavgaya
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3 4
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ADINIZI YAZIN: EEE YAKALANDI DA NE OLDU 10 YIL 20 YIL YADA CAYDIRICI HERHANGİ BİR CEZA NEYSE ARTIK ALDI MI?
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AKİF: KORKAK İNSAN TİPLERİ ERKEKLERDEN KORKTUĞU İÇİN KADINLARA SALDIRIYOR. . BAŞI AĞRISA ABLA BENİ KURTAR DİYE YALVARMASINIDA BİLİR ADİ HERİF HEMEN TUTUKLANMALI
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MRT: inşallah en az 10 sene ye buda ders olur magandalara
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HAKAN: kahvehane sahibi cama kadınlar bize allahın emanetidir diye kalitesiz bir yazı yazarak kadın şiddetine dikkat çekmek istemiş. . . . işte kadını bu zihniyet öldürüyor beyler. . . kadınları malınız hediyeniz sanıyorsunuz. . . KADINLAR KİMSENİN HEDİYESİ DEĞİLDİR. . . . . KADIN BİREYDİR ÖZGÜRDÜR. . . kadın olsa olsa sizinle hayatı paylaşır hepsi bu. . .
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0 3
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CİDDİ: ulan şu geldiğimiz duruma bak resmen manyaklaşıyoruz yavvvv korna çaldın dayak baktın silah oturdun biçak velhasırı kelem allah sonumuzu hayr etsin böyle ğiderse nefes almakta sorun olacak ğibi
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HALKIN SESİ: 45 Amper sigorta kafi gelmemiş adamın sigortası atmış
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TRET: oha diyorum. çünkü hayvana sesleniyorum
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MUSTAFA AYTAÇ: ha işte bu sekilde tutuklayın abicim bir daha bırakın kadını yollarda saldırganlık yapmasın kimse daha guvenli bir ulke için bunlar sart tabi eğitimde. .
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ZAA: hiç bir şey olmaz baklavacı nasıl serbest kaldıysa onlar da serbest kalır
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3. Sayfa

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